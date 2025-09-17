«Ведомости»: каждый пятый россиянин не справляется с оплатой кредитов

«В России 22% граждан не могут платить по кредитам. В то же время 18,5% заемщиков тратят на платежи более половины своего бюджета. И почти 21% опрошенных считают свою долговую нагрузку слишком высокой», — на результаты исследования ссылаются «Ведомости».