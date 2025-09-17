Компания Renault не смогла зарегистрировать товарный знак в России

По словам Алины Акиншиной, генерального директора компании «Онлайн Патент», Renault может лишиться возможности регистрации товарного знака, если не предоставит ответ в Роспатент в течение нескольких недель. Отказ в регистрации мог быть вынесен из-за выявления более раннего товарного знака, который является сходным до степени смешения с заявленным обозначением.