Засуха и ключевая ставка перепишут цены на продукты

— По данным Минсельхоза, поголовье крупного рогатого скота и свиней в России из года в год действительно сокращается. Причем, как в малых подсобных и фермерских хозяйствах, так и у крупных производителей. При этом отмечают, что уменьшение поголовья КРС компенсируется ростом надоев, но при этом надо учитывать следующее. Молочное поголовье в России до сих пор остается основным источником мяса говядины, несмотря на рост чисто мясного поголовья. Кроме того, как в промышленном секторе, так и в личных хозяйствах, поголовье имеет огромное значение для сельского уклада жизни. Чем больше голов скота, тем активнее идет развитие смежных отраслей, а с сокращением КРС жизнь из села потихоньку уходит. Кроме того, говядина уникальна по своему составу, свинина и, тем более курица, не заменяют ее. А уже сейчас, к сожалению, говяжье мясо стало скорее роскошью для многих россиян.