Засуха и ключевая ставка перепишут цены на продукты

Рост цен на томаты и огурцы к зиме могут ускорить повышенные тарифы на электричество и газ, отмечает Анатолий Тихонов.
Из-за засухи на юге России аграрии могут раньше перейти на торговлю овощами из хранилищ. Цены на часть борщевого набора могут измениться уже в середине октября, рассказал в интервью URA.RU руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. Однако в целом аграрный сезон вышел удачным, и потери из-за погодных аномалий в одной части страны компенсируют благоприятные условия в других, поэтому дефицита фруктов и овощей в этом году не будет, а в следующем снижение ключевой ставки может замедлить продуктовую инфляцию, отметил эксперт.
— Осенью обычно начинают дорожать фрукты и овощи. В этом году летний сезон отметился засухой в южных регионах. Когда ждать изменения ценников в этом году, и насколько он будет выраженным по сравнению с прошлыми годами?
Ситуация с урожаем зерна в южных регионах из-за засухи критическая, подчеркнул Анатолий ТихоновФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
— Погодные аномалии уже становятся нормой. Регионы, где мы традиционно выращиваем основные культуры — зерновые и масличные — становятся по факту зоной рискованного земледелия. То аномальные заморозки, то, наоборот, засуха, то дожди. В этом году из-за жары и отсутствия осадков в южных регионах собрали зерновых в два раза меньше, чем обычно к этому времени.
Из-за ситуации на юге на неделю-две раньше обычного — к середине октября — могут вырасти цены на морковь и лук. Из-за того, что урожая заметно меньше, производители, вероятно, раньше перейдут к поставкам из хранилищ.
Такого всплеска цен на картофель, как был этой весной, в следующем году не будет, полагает Анатолий ТихоновФото: Никита Сабашников © URA.RU.
С картофелем ситуация лучше. После хайпового майского подорожания, с учетом благоприятной ситуации для сбора урожая и налаженной логистики цены упали почти до уровня прошлого года. И предпосылок для нового всплеска цен нет. Урожай картофеля меньше зависит от засухи на юге, в лидерах по его производству Брянская, Тульская, Нижегородская области, где погодные условия сейчас благоприятствуют его сбору.
По белокочанной капусте, также входящей в борщевой набор, прогноз тоже стабильный. Уборочная кампания в Центральной России — Московской, Калужской, Липецкой областях — идет успешно. Будет умеренный рост цен в пределах инфляции, а возможно, и ниже.
— Как засуха повлияет на урожай зерна?
— По зерну ситуация неоднозначная. С одной стороны, в южных регионах большие сложности — там объявляют чрезвычайное положение, сбор урожая низкий. Но за счет того, что в Центральной России и в Сибири погодные условия благоприятные для сбора, по данным Минсельхоза на 5 сентября собрано уже около 100 млн тонн зерна.
А по итогам сезона ожидается 135 млн тонн. Это очень хороший показатель.
— Значительная часть производства фруктов, включая яблоки, тоже сосредоточена на юге. Стоит ли ждать роста цен на них?
Некоторые сорта яблок могут подорожать из-за засухи, но у покупателя будет более дешевая альтернатива, объясняет экспертФото: Роман Наумов © URA.RU.
— Производство фруктов все больше переходит из центральной России в Дагестан, Ставропольский край и другие регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, традиционно много их выращивают в Краснодарском крае. Были опасения, что аномальная жара вдобавок к прошлогодним заморозкам в Центральной России приведет к удорожанию яблок. И, с одной стороны, садоводы действительно прогнозируют повышение цен на некоторые сорта до 20−25%. Но с другой, у нас на полках широкий ассортимент, включая продукцию из дружественных стран и недорогие сезонные яблоки, которые сейчас стоят меньше 100 рублей. Поэтому для потребителя повышение пройдет не так заметно — кто-то готов будет покупать более дорогие сорта, а кто-то выберет более дешевые.
— Что будет с ценами на тепличные овощи — огурцы, томаты?
— Россия на 95% обеспечивает себя тепличными овощами. Но может сказаться рост тарифов на энергоносители. Потому что в осенне-зимний период производители огурцов и помидоров используют досветку и обогрев.
— На юге уже приступили к севу озимых, но засуха продолжается. Это отразится на объеме урожая и стоимости зерна?
— В целом по стране посевная озимых идет с опережением. Да, на юге ситуация очень сложная, по официальным данным, запасы влаги в пахотном слое в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставрополье критически малы — менее 40% от средних многолетних значений.
Последствия мы увидим в урожае 2026 года. Все зависит от того, какой будет зима и весна, как они повлияют на состояние озимых.
70% себестоимости куриного мяса — расходы на корма, говорит Анатолий ТихоновФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
— Аграрии также указывают на возросшие затраты на посевной материал, ГСМ, удобрения. Насколько подорожало производство в агрокомплексе, и где сильнее всего?
— Затраты каждый год растут в среднем на 20−25%. В этом году в зависимости от сектора сельского хозяйства это минимум 15−18%, максимум — 30−40%. Одни из лидеров — тепличные овощи, о которых я уже сказал. Растут затраты и в животноводстве. Например, у птицеводов 70% расходов — на корма. Из этих сумм 70% идет на зерно, остальное — на добавки, премиксы, ветеринарные препараты и так далее. Кстати, премиксы мы только начинаем производить сами, в основном они импортные, поэтому расходы на них растут с ослаблением рубля.
Поголовье коров в России из года в год сокращается, отметил экспертФото: Размик Закарян © URA.RU.
От затрат на горюче-смазочные материалы аграриям тоже никуда не уйти — нужно посеять, обработать, убрать, перевезти. 25−30% к стоимости ГСМ прибавляется ежегодно, и этот год не исключение. Минеральные удобрения, несмотря на усилия правительства по сдерживанию их цен, дорожают объективно на 15−20% в год, особенно азотные, которые раньше были самыми недорогими, и на которые наибольший спрос.
На стоимость семян влияют курсы валют, потому что они импортные. В России уже есть свои семена, и нельзя сказать, что они плохие, но подходят не для всех регионов. В этом году снизилась урожайность сахарной свеклы — как раз из-за того, что производителям ограничили доступ к импортным семенам. Отечественная сельскохозяйственная генетика только начинает активно развиваться, и на опытных образцах семена дают неплохие показатели, но технологию надо адаптировать к разным регионам, обучать специалистов. А это время, деньги и кадры.
И, конечно, высокая стоимость кредитов. На льготных условиях заемные деньги удается получить не всем. Даже по старым инвестиционным проектам, на которые компании брали кредиты 5−8 лет назад, ставки выросли задним числом. Все это в итоге будет отражено в цене конечного продукта.
— Как подорожание кормов влияет на стоимость мяса птицы?
Потолок покупательской способности ограничивает животноводов в повышении цен, комментирует ТихоновФото: Денис Моргунов © URA.RU.
— Как правило, крупные агрохолдинги вертикально интегрированы и корма производят сами. Это удорожание может быть не таким заметным для них. Кроме того, урожай сейчас в целом по стране хороший, поэтому рост стоимости зерна не должен быть резким. При этом есть потолок покупательской способности населения — выше определенного уровня повышать цены производители не смогут. Люди перестанут покупать курицу, если она будет сопоставима по стоимости со свининой. Это приведет к снижению производства. Поэтому, несмотря на рост себестоимости на 20−25% с начала года, цены на мясо бройлеров в магазинах повысились только на 10−15%. До конца года могут прибавить еще немного, в пределах 5%. В последнее время российские производители наращивают поставки мяса птицы за рубеж — это может дать им возможность за счет более высоких экспортных цен сдерживать рост внутренних.
— Данные Росстата указывают на сокращение поголовья скота и свиней, в частности. Может ли это привести к росту цен на мясо в России?
Аграрии ждут от правительства расширения льготных кредитных программФото: Таисия Воронцова © URA.RU.
— По данным Минсельхоза, поголовье крупного рогатого скота и свиней в России из года в год действительно сокращается. Причем, как в малых подсобных и фермерских хозяйствах, так и у крупных производителей. При этом отмечают, что уменьшение поголовья КРС компенсируется ростом надоев, но при этом надо учитывать следующее. Молочное поголовье в России до сих пор остается основным источником мяса говядины, несмотря на рост чисто мясного поголовья. Кроме того, как в промышленном секторе, так и в личных хозяйствах, поголовье имеет огромное значение для сельского уклада жизни. Чем больше голов скота, тем активнее идет развитие смежных отраслей, а с сокращением КРС жизнь из села потихоньку уходит. Кроме того, говядина уникальна по своему составу, свинина и, тем более курица, не заменяют ее. А уже сейчас, к сожалению, говяжье мясо стало скорее роскошью для многих россиян.
Прогноз роста цен на 5−10% до конца года вполне реален. Но здесь та же ситуация, что и с мясом птицы, — все упирается в покупательскую способность населения.
— Правительство работает над бюджетом, в том числе закладывает дополнительные расходы на этот год. В прошлом году был принят ряд решений, включая дополнительные средства аграриям на возмещение процентных ставок. Каких мер сейчас отрасль ждет от кабмина?
После снижения ключевой ставки рост цен на продукты замедлится, но не сразу, считает ТихоновФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
— Государственная поддержка в номинальных цифрах остается на уровне прежних лет и даже немного растет, однако ее не хватает. Отраслевые союзы ожидают от правительства расширения льготного кредитования, чтобы оно было действительно доступным и массовым. А также адресных субсидий на проведение сева озимых засушливых районах. Это помогло бы им с покупкой топлива, оплатой электроэнергии для орошения, потому что без мелиорации там сейчас никак.
— Кроме финансовых инструментов, что еще может поддержать отрасль? Может быть, ограничения на экспорт топлива?
— Ограничения на экспорт — это палка о двух концах. Здесь должна быть взвешенная позиция с учетом всех рисков. Можно таким образом снизить давление на цены внутри страны, но ударить по нефтяникам и бюджету. Нефтяные компании сократят производство ГСМ, а казна недополучит деньги, из-за чего у правительства будет меньше возможностей выделять средства тому же сельскому хозяйству на субсидирование процентных ставок.
— ЦБ постепенно снижает ключевую ставку, и ожидается, что регулятор продолжит смягчать денежно-кредитную политику. Окажет ли это влияние на расходы АПК и на стоимость продуктов?
— Темпы роста цен должны замедлиться. Но эффект от снижения ставки почувствуется не сразу, а с задержкой не менее полугода. Все, что можно было купить в кредит, аграрии уже купили по высоким ставкам. И теперь им нужно получить отдачу после сбора урожая, которая пойдет, в том числе на погашение этих кредитов. Правительство может поддержать отрасль рефинансированием ранее полученных дорогих займов. Если с повышением ключевой ставки уже взятые кредиты стали дороже, то теперь логично будет пересмотреть условия в обратную сторону.