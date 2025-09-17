От правительства ждут важного шага после снижения ставки ЦБ

Рефинансирование дорогих кредитов снизит финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей, отметил Анатолий Тихонов.
Сельхозпроизводители после смягчения денежно-кредитной политики Банка России ждут от правительства рефинансирования дорогих займов, полученных при высокой ставке ЦБ. Об этом рассказал в интервью URA.RU руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.
«С повышением ключевой ставки уже взятые аграриями кредиты стали дороже. Теперь логично будет пересмотреть условия в обратную сторону», — полагает Тихонов в беседе с журналистом агентства.
Эксперт добавил, что сельхозпроизводители ожидают также более массовых программ льготного кредитования отрасли. А также адресных субсидий на проведение сева озимых в засушливых районах. «Это помогло бы им с покупкой топлива, оплатой электроэнергии для орошения, потому что без мелиорации там сейчас никак», — говорит собеседник URA.RU.
ЦБ 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку — на этот раз на один процентный пункт, до 17%. С октября по июнь регулятор держал этот показатель на уровне 21%.