От правительства ждут важного шага после снижения ставки ЦБ

Эксперт добавил, что сельхозпроизводители ожидают также более массовых программ льготного кредитования отрасли. А также адресных субсидий на проведение сева озимых в засушливых районах. «Это помогло бы им с покупкой топлива, оплатой электроэнергии для орошения, потому что без мелиорации там сейчас никак», — говорит собеседник URA.RU.