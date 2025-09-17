В России неожиданно предложили вдвое увеличить штрафы за перевозку детей

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение в два раза штрафных санкций за транспортировку детей в автомобиле без использования специального автокресла. Информация об этом была опубликована на официальном интернет-ресурсе нижней палаты парламента.
Представленный документ вносит коррективы в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Предполагается, что данная инициатива будет способствовать снижению количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних граждан.
Таким образом, в соответствии с предложенным законопроектом, в случае его окончательного принятия, размер штрафа для физических лиц возрастет с трех тысяч до пяти тысяч рублей. В то же время, величина санкции для должностных лиц увеличится с двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а для юридических лиц — со ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
В августе 2025 года депутаты Государственной Думы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий отмену штрафов за затемненные стекла автомобилей. Авторы данной инициативы аргументировали свою позицию тем, что тонировка обеспечивает защиту водителей и пассажиров от негативного воздействия солнечного излучения, а также позволяет поддерживать более комфортную температуру внутри салона транспортного средства.
Читайте также: Сотрудник полиции забрал у пешехода паспорт: имел ли он на это право.
Больше новостей из мира автомобилей на Автовзгляд.ру.