В России неожиданно предложили вдвое увеличить штрафы за перевозку детей

Таким образом, в соответствии с предложенным законопроектом, в случае его окончательного принятия, размер штрафа для физических лиц возрастет с трех тысяч до пяти тысяч рублей. В то же время, величина санкции для должностных лиц увеличится с двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а для юридических лиц — со ста тысяч до двухсот тысяч рублей.