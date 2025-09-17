Большинство банков России снижают ставки по накопительным счетам

Позже Егор Диашов, председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», отметил, что ключевая ставка должна быть однозначно на более низком уровне, чем сейчас. В пределах 10 — 12% и даже ниже. Сейчас бизнесу тяжело, а для инвестиционных проектов нужна долгосрочная финансовая стабильность компании и запас прочности.