Большинство банков России снижают ставки по накопительным счетам

Большая часть банков России снижает ставки по накопительным счетам, но некоторые кредитные учреждения пока оставили условия по этим банковским продуктам без изменений. Об этом после опросов банков сообщает РИА Новости.
Так, среди понизивших ставки оказались Сбербанк, «Дом РФ», Т-Банк и Газпромбанк. В этих кредитных учреждениях снижение процента произошло в размере от 0,5 процента до одного процента. Так что теперь Сбербанке ставка составит 13,5 процента, у «Дома РФ» накопительный счет «Ультра», привязанный к ключевой ставке ЦБ, процент снизился автоматически до 15.
12 сентября на очередном заседании совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике в снова решали вопрос о ключевой ставке. В итоге ставка была снижена всего на один процент: с 18 процентов до 17-ти.
Позже Егор Диашов, председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», отметил, что ключевая ставка должна быть однозначно на более низком уровне, чем сейчас. В пределах 10 — 12% и даже ниже. Сейчас бизнесу тяжело, а для инвестиционных проектов нужна долгосрочная финансовая стабильность компании и запас прочности.