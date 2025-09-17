В Свердловской области могут повысить взносы на капремонт

Жителей Свердловской области ждет повышение ежемесячных взносов на капитальный ремонт. О возможности увеличения платежей сообщил генеральный директор регионального фонда капремонта Станислав Суханов в эфире телеканала ОТВ.
Окончательное решение еще не принято и новый размер взносов не утвержден. Власти пока только обсуждают этот вопрос. Повышение связано с ростом цен на строительные материалы и увеличением зарплат рабочих, которые учитываются в сметах.
— Мы запрашиваем у правительства определенные проценты подорожания, но ответа не увидим, пока не будет официального постановления, — сказал Суханов.
Директор регионального фонда капремонта уточнил, что любое изменение тарифов будет соответствовать общему уровню инфляции. По данным за 2024 год, он составил около 9.5%, поэтому именно на эту величину взносы могут вырасти. Напомним, что сейчас минимальный платеж составляет 17 рублей 48 копеек с квадратного метра.
Официальное постановление правительства, которое утвердит новый тариф, пока не опубликовано.