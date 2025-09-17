В Свердловской области могут повысить взносы на капремонт

Директор регионального фонда капремонта уточнил, что любое изменение тарифов будет соответствовать общему уровню инфляции. По данным за 2024 год, он составил около 9.5%, поэтому именно на эту величину взносы могут вырасти. Напомним, что сейчас минимальный платеж составляет 17 рублей 48 копеек с квадратного метра.