В Свердловской области могут повысить взносы на капремонт

Из-за инфляции взносы на капремонт в Свердловской области могут вырасти.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Свердловской области ждет повышение ежемесячных взносов на капитальный ремонт. О возможности увеличения платежей сообщил генеральный директор регионального фонда капремонта Станислав Суханов в эфире телеканала ОТВ.

Окончательное решение еще не принято и новый размер взносов не утвержден. Власти пока только обсуждают этот вопрос. Повышение связано с ростом цен на строительные материалы и увеличением зарплат рабочих, которые учитываются в сметах.

— Мы запрашиваем у правительства определенные проценты подорожания, но ответа не увидим, пока не будет официального постановления, — сказал Суханов.

Директор регионального фонда капремонта уточнил, что любое изменение тарифов будет соответствовать общему уровню инфляции. По данным за 2024 год, он составил около 9.5%, поэтому именно на эту величину взносы могут вырасти. Напомним, что сейчас минимальный платеж составляет 17 рублей 48 копеек с квадратного метра.

Официальное постановление правительства, которое утвердит новый тариф, пока не опубликовано.