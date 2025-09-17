Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 сентября

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
доллар: покупка 540,16 тенге, продажа 542,14 тенге; евро: покупка 635,42 тенге, продажа 639,61 тенге; рубль торгуется в диапазоне 6,44 — 6,55 тенге.
В обменниках Астаны:
доллар покупают по 537,53 тенге, продают по 542,53 тенге; евро: покупка 632,46 тенге, продажа 640,46 тенге; рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,60 тенге.
В Шымкенте:
доллар покупают по 538,98 тенге, продают по 542,02 тенге; евро: покупка 633,04 тенге, продажа 638,12 тенге; рубль: покупка 6,43 тенге, продажа 6,51 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 539,54 тенге, 1 евро 637,09 тенге, 1 рубль 6,52 тенге.