Названа точная дата открытия четвертого моста в Новосибирске

«Текущая готовность сооружения составляет 98%. На левом берегу практически завершено возведение эстакады основного хода и ведется активная работа над 95-метровым тоннельным путепроводом, где уже укладывается асфальтобетон», — уточнили в компании.
На правом берегу ситуация еще более оптимистичная — движение уже открыто по всем трем съездам развязки. Что касается левобережной развязки, то из 25 запланированных съездов пока функционируют пять.
Проект реализуется в рамках концессионного соглашения и должен стать важным элементом транспортной инфраструктуры города, способным разгрузить существующие переправы и улучшить логистику между берегами Оби. Окончательные испытания и приемка объекта запланированы на ноябрь-декабрь 2025 года. Торжественная церемония открытия будет анонсирована дополнительно.
