Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа точная дата открытия четвертого моста в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 17 сентября, ФедералПресс. Строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске вышло на финишную прямую. Согласно официальным данным, движение транспорта по новому переходу откроется 6 декабря 2025 года. К этой дате будет запущено движение не только по самому мосту, но и по всему основному ходу автодороги. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе ГК «ВИС».

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Текущая готовность сооружения составляет 98%. На левом берегу практически завершено возведение эстакады основного хода и ведется активная работа над 95-метровым тоннельным путепроводом, где уже укладывается асфальтобетон», — уточнили в компании.

На правом берегу ситуация еще более оптимистичная — движение уже открыто по всем трем съездам развязки. Что касается левобережной развязки, то из 25 запланированных съездов пока функционируют пять.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения и должен стать важным элементом транспортной инфраструктуры города, способным разгрузить существующие переправы и улучшить логистику между берегами Оби. Окончательные испытания и приемка объекта запланированы на ноябрь-декабрь 2025 года. Торжественная церемония открытия будет анонсирована дополнительно.

Напомним, на станции метро «Спортивная» сразу после открытия обнаружили трещину.