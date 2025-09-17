Названа точная дата открытия четвертого моста в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 17 сентября, ФедералПресс. Строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске вышло на финишную прямую. Согласно официальным данным, движение транспорта по новому переходу откроется 6 декабря 2025 года. К этой дате будет запущено движение не только по самому мосту, но и по всему основному ходу автодороги. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе ГК «ВИС».