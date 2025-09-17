В Новосибирске закупят лаповые погрузчики для борьбы со снегом почти за 30 млн

В Новосибирске стартовал аукцион на закупку спецтехники для уборки улиц. Поставщика ищет Городской центр организации дорожного движения, следует из данных сайта госзакупок.
Город планирует приобрести четыре лаповых снегопогрузчика не старше 2024 года выпуска. Максимальная цена контракта составляет 29,7 млн рублей. Подать заявки можно до 23 сентября, а поставить машины подрядчик должен до 31 декабря.
Ранее в этом году мэрия закупила 55 единиц дорожной техники, которые поступят в город до конца ноября. По итогам торгов удалось сэкономить 57 млн рублей. Эти средства направили на дополнительное приобретение техники, в том числе каналопромывочной машины для очистки ливневок.