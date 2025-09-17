В Новосибирске закупят лаповые погрузчики для борьбы со снегом почти за 30 млн

Ранее в этом году мэрия закупила 55 единиц дорожной техники, которые поступят в город до конца ноября. По итогам торгов удалось сэкономить 57 млн рублей. Эти средства направили на дополнительное приобретение техники, в том числе каналопромывочной машины для очистки ливневок.