Хабаровские перевозчики заявили о дефиците водителей на маршрутах

Напомним, что в январе 2025 года в Хабаровском крае вступило в силу постановление о запрете работы, в частности, на общественном транспорте, мигрантам с патентами. Это коснулось водителей, которые не являются гражданами стран ЕАЭС, например, узбеков и таджиков. Как следствие, крупнейшему перевозчику региона пришлось уволить до 15 процентов своих сотрудников.