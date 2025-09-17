Ричмонд
Хабаровские перевозчики заявили о дефиците водителей на маршрутах

О дефиците водителей автобусов в один голос заявляют хабаровские перевозчики. Это влияет на качество обслуживания пассажиров.

Источник: Freepik

Эксперты отмечают, что ситуацию усугубил недавно продленный краевыми властями запрет на работу водителей-мигрантов, имеющих патент.

Напомним, что в январе 2025 года в Хабаровском крае вступило в силу постановление о запрете работы, в частности, на общественном транспорте, мигрантам с патентами. Это коснулось водителей, которые не являются гражданами стран ЕАЭС, например, узбеков и таджиков. Как следствие, крупнейшему перевозчику региона пришлось уволить до 15 процентов своих сотрудников.

Привлечь водителей в пассажирские перевозки, как считают на одном из крупных транспортных предприятий, могли бы преференции, доступные для отдельных профессий.