Хоценко сообщил о ходе успешной уборочной кампании в Омской области

В среду, 17 сентября 2025 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко сделал заявление о ходе уборочной кампании в регионе. В настоящее время она продолжается в плановом режиме, к 17 сентября 2025 года аграриями региона обмолочено более 643 тыс. гектаров, валовой сбор зерна составляет 1,3 млн тонн. Урожайность по области выросла на 1,5 центнера с гектара и составляет на сегодняшний день 20,1 ц/га, что также превышает прошлогодний уровень.