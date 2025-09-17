Хоценко сообщил о ходе успешной уборочной кампании в Омской области

В среду, 17 сентября 2025 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко сделал заявление о ходе уборочной кампании в регионе. В настоящее время она продолжается в плановом режиме, к 17 сентября 2025 года аграриями региона обмолочено более 643 тыс. гектаров, валовой сбор зерна составляет 1,3 млн тонн. Урожайность по области выросла на 1,5 центнера с гектара и составляет на сегодняшний день 20,1 ц/га, что также превышает прошлогодний уровень.
По ключевым зерновым культурам собрано: озимой ржи — более 1,9 тыс. тонн, озимой пшеницы — свыше 10,9 тыс. тонн, яровой пшеницы — 640,2 тыс. тонн, ячменя — 280,2 тыс. тонн, гороха — 207,7 тыс. тонн, что на 56,9 тыс. тонн больше, овса — более 81,2 тыс. тонн.
Что касается масличных культур, намолочено свыше 24,7 тыс. тонн рапса, 611 тонн рыжика, 563 тонн сои. Объем сбора масличного льна составил 25,1 тыс. тонн.
Параллельно проводится заготовка льна-долгунца для дальнейшего производства натурального волокна. На сегодняшний день вытереблено и уложено в растил 1080 гектаров.
Также продолжается уборка овощей — собрано более 39,2 тыс. тонн. Урожай картофеля составил 285,5 тыс. тонн, что превышает прошлогодние показатели на 8,5 тыс. тонн.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, положительная динамика уборочной кампании — результат скоординированной работы аграриев и грамотной организации полевых процессов. Кроме того, наращиванию темпов уборочной кампании также благоприятствуют погодные условия.