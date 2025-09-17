Французскому автопроизводителю отказали в регистрации товарного знака в РФ

Французскому автопроизводителю Renault предварительно отказано в регистрации товарного знака на территории Российской Федерации. Федеральная служба по интеллектуальной собственности направила руководству компании официальное уведомление о необходимости проведения дополнительной экспертизы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Согласно имеющимся данным, компания подавала заявку на регистрацию бренда «Reno» еще в октябре 2024 года, а предварительный отказ был получен в апреле текущего года. Окончательное отрицательное решение будет принято, если в течение нескольких недель производитель не даст ответ на запрос Роспатента.
Отмечается, что существуют относительные основания для отказа в регистрации данного товарного знака. В частности, был выявлен более ранний товарный знак, который признан сходным до степени смешения с заявленным обозначением.
Особо подчеркивается, что уже существующий знак принадлежит самой компании, однако в новой заявке указан иной адрес, что и послужило причиной предварительного отказа. Для снятия возникших ограничений достаточно предоставить актуальные адресные данные.
Французский автомобильный концерн завершил свою деятельность на российском рынке во второй половине мая 2022 года. Производственные мощности предприятия были проданы правительству Москвы за символическую цену. При этом французская сторона не передала ни технологических наработок, ни конструкторской документации, ни комплектующих, необходимых для организации производственного процесса.
