Французскому автопроизводителю отказали в регистрации товарного знака в РФ

Французский автомобильный концерн завершил свою деятельность на российском рынке во второй половине мая 2022 года. Производственные мощности предприятия были проданы правительству Москвы за символическую цену. При этом французская сторона не передала ни технологических наработок, ни конструкторской документации, ни комплектующих, необходимых для организации производственного процесса.