Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что Египет планирует увеличить турпоток из РФ

Египетская сторона выразила заинтересованность в существенном наращивании потока путешественников из России и готова расширить возможности для отдыха граждан РФ.

Египетская сторона выразила заинтересованность в существенном наращивании потока путешественников из России и готова расширить возможности для отдыха граждан РФ.

Соответствующее заявление сделал вице-премьер Алексей Оверчук 16 сентября 2025 года по итогам рабочего визита российской делегации в Каир.

Как отметил вице-премьер, 15% доходов египетской туриндустрии формируется за счет посещений российских туристов, что делает это направление стратегически важным для обеих стран. Египет не только заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества, но и предложил расширить географию туризма для россиян.

Министерство экономического развития РФ намерено активно подключиться к развитию туристического обмена между странами. Стороны уже обменялись требованиями по обеспечению безопасности и качества услуг, при этом египетская сторона готова принять российские инспекции для контроля за соблюдением стандартов.

Читайте также: Неожиданно выяснилось, что не так с отдыхом в Абхазии сегодня.

Узнать больше по теме
Алексей Оверчук: биография вице-премьера России и верного помощника Михаила Мишустина
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук бережет информацию о личной жизни, а все его интервью и комментарии касаются лишь его профессиональных интересов. Какой путь прошел вице-премьер и как сильно он связан с Михаилом Мишустиным — рассказываем в материале.
Читать дальше