Стало известно, что Египет планирует увеличить турпоток из РФ

Египетская сторона выразила заинтересованность в существенном наращивании потока путешественников из России и готова расширить возможности для отдыха граждан РФ.
Соответствующее заявление сделал вице-премьер Алексей Оверчук 16 сентября 2025 года по итогам рабочего визита российской делегации в Каир.
Как отметил вице-премьер, 15% доходов египетской туриндустрии формируется за счет посещений российских туристов, что делает это направление стратегически важным для обеих стран. Египет не только заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества, но и предложил расширить географию туризма для россиян.
Министерство экономического развития РФ намерено активно подключиться к развитию туристического обмена между странами. Стороны уже обменялись требованиями по обеспечению безопасности и качества услуг, при этом египетская сторона готова принять российские инспекции для контроля за соблюдением стандартов.
