В ЕАЭС изменили правила регистрации лекарств

В ЕАЭС изменили Правила регистрации и экспертизы медизделий.
В мае 2025 года комиссия приняла решение привести национальные регистрационные досье с требованиям Евразийского экономического союза для тех производителей, которые подали заявки до 31 декабря 2025 года на процедуру включения ранее не заявленных государств признания, напомнили в ЕЭК.
В ЕАЭС продлят сроки регистрации лекарств по правилам стран-участниц до 2027 года.
Это позволит обеспечить продление действия национальных регистрационных удостоверений в этих странах на срок проведения процедур, но не более чем до 31 декабря 2027 года.
Эти изменения призваны оптимизировать сроки проведения процедуры приведения в соответствие с требованиями ЕАЭС в рамках переходного периода к общему рынку лекарств Союза.
По новым правилам производителям не надо будет проводить повторные исследования, чтобы зарегистрировать препарат за рубежом, если его одобрили в ЕАЭС.
А проверяющие будут работать по процедурам, которые также помогут избежать повторных инспекций в разных странах ЕАЭС.