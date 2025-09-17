Современная птицефабрика начнет работать в Хабаровском крае в 2027 году

Сельское хозяйство является одним из ключевых направлений нашей деятельности, и мы намерены оказывать всестороннюю поддержку данному проекту. Одним из важных аспектов станет помощь в оформлении статуса резидента территории опережающего развития «Хабаровск». Это, в свою очередь, позволит компании воспользоваться существенными налоговыми послаблениями и административными преимуществами. Реализация данного инвестиционного плана позволит ощутимо увеличить уровень самообеспеченности Хабаровского края и близлежащих регионов, покрывая примерно 20% от годовой потребности Дальневосточного федерального округа в мясе птицы. Комплексное сопровождение проекта со стороны КРДВ будет осуществляться на всех этапах его реализации. Благодаря мерам государственной поддержки проект сможет быть реализован в запланированные сроки, эффективно функционировать и развиваться в процессе операционной деятельности, как подчеркнул заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев.