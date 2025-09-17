Современная птицефабрика начнет работать в Хабаровском крае в 2027 году

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и ООО «Хабаровский бройлер» заключили соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по созданию в городе Хабаровске птицефабрики закрытого типа полного цикла. Производственная мощность нового предприятия составит 50 тысяч тонн мяса птицы в живом весе в год. Общий объем капитальных вложений в проект оценивается в 13.275 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 600 новых рабочих мест в регионе. При строительстве завода планируется использование современных технологий глубокой переработки сырья, созданных отечественными специалистами, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе АО КРДВ.
Документ подписали заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев и соучредитель ООО «Хабаровский бройлер» Александр Дорохов. В рамках соглашения КРДВ окажет проекту комплексную поддержку для его успешной реализации.
Сельское хозяйство является одним из ключевых направлений нашей деятельности, и мы намерены оказывать всестороннюю поддержку данному проекту. Одним из важных аспектов станет помощь в оформлении статуса резидента территории опережающего развития «Хабаровск». Это, в свою очередь, позволит компании воспользоваться существенными налоговыми послаблениями и административными преимуществами. Реализация данного инвестиционного плана позволит ощутимо увеличить уровень самообеспеченности Хабаровского края и близлежащих регионов, покрывая примерно 20% от годовой потребности Дальневосточного федерального округа в мясе птицы. Комплексное сопровождение проекта со стороны КРДВ будет осуществляться на всех этапах его реализации. Благодаря мерам государственной поддержки проект сможет быть реализован в запланированные сроки, эффективно функционировать и развиваться в процессе операционной деятельности, как подчеркнул заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев.
Проект предполагает строительство современного предприятия, обеспечивающего полный цикл производства, включая цеха для убоя и переработки птицы, собственную инкубаторную базу, производство комбикормов, цех утилизации отходов и современные очистные сооружения. Завершение строительства намечено на 2027 год.
— Этот проект имеет стратегическое значение для развития не только нашей компании, но и всего агропромышленного комплекса Дальнего Востока. Создание передового, технологически оснащенного производства, охватывающего весь цикл, позволит существенно увеличить объемы выпуска высококачественной и доступной продукции для населения Хабаровского края и всего Дальневосточного региона. Мы убеждены, что при поддержке КРДВ сможем успешно реализовать все наши планы в установленные сроки и снизить зависимость региона от импорта мясной продукции, укрепив продовольственную безопасность территории, — заявил соучредитель ООО «Хабаровский бройлер» Александр Дорохов.
Стоит отметить, что на территории опережающего развития «Хабаровск» 123 резидента реализуют инвестиционные проекты общим объемом более 430 миллиардов рублей, что позволит создать 18,2 тысячи новых рабочих мест. На данный момент в экономику региона уже вложено 339,1 миллиарда рублей и создано 13 тысяч рабочих мест.
Резидентам ТОР доступны льготные условия, включая сниженные страховые взносы в размере 7,6% на протяжении 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль в первые 5 лет работы, возможность получения земельных участков и инфраструктурной поддержки, использование режима свободной таможенной зоны, продвижение продукции и услуг, правовая защита и другие инструменты государственной поддержки.