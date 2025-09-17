Признаки оживления: как снижение ключевой ставки ЦБ отразится на кредитах и ценах

Ожидается, что темпы инфляции будут снижаться, однако влияние снижения ключевой ставки на экономику проявится лишь спустя не менее шести месяцев. Большинство сельхозпроизводителей уже приобрели необходимую технику и материалы в кредит по более высоким ставкам. Теперь после завершения уборочной кампании им предстоит получить доход, который, в том числе, будет направлен на обслуживание ранее взятых обязательств. В этих условиях правительство способно оказать поддержку аграрному сектору посредством рефинансирования ранее оформленных кредитов с высокой процентной ставкой. Если ранее повышение ключевой ставки приводило к удорожанию уже существующих долгов, то теперь целесообразным шагом станет пересмотр условий кредитования в сторону снижения ставок.