В Екатеринбурге закрыли суши-бар и пиццерию на месяц из-за антисанитарии

Судебные приставы Орджоникидзевского района полностью приостановили работу заведения общественного питания на улице Орджоникидзе, 3. Суд принял такое решение на 30 суток после проверки, связанной с заболеванием клиента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
Поводом для проверки стало обращение гражданина, который заразился инфекционным заболеванием после употребления еды из этого заведения. Эпидемиологическое расследование выявило серьёзные нарушения санитарных норм и принципов системы ХАССП, предназначенной для контроля безопасности пищевой продукции.
— Судебные приставы незамедлительно выехали в адрес должника. По решению суда сотрудниками органа принудительного исполнения приостановлена деятельность точки питания, оборудование и двери опечатаны, — уточнили в ГУФССП.
Его владелец предупреждён об административной ответственности в случае досрочного возобновления работы. Решение суда полностью исполнено.