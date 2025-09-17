Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге закрыли суши-бар и пиццерию на месяц из-за антисанитарии

Суши-бар в Екатеринбурге закрыли после инфекционного заболевания клиента.

Источник: ГУФССП по Свердловской области

Судебные приставы Орджоникидзевского района полностью приостановили работу заведения общественного питания на улице Орджоникидзе, 3. Суд принял такое решение на 30 суток после проверки, связанной с заболеванием клиента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Поводом для проверки стало обращение гражданина, который заразился инфекционным заболеванием после употребления еды из этого заведения. Эпидемиологическое расследование выявило серьёзные нарушения санитарных норм и принципов системы ХАССП, предназначенной для контроля безопасности пищевой продукции.

— Судебные приставы незамедлительно выехали в адрес должника. По решению суда сотрудниками органа принудительного исполнения приостановлена деятельность точки питания, оборудование и двери опечатаны, — уточнили в ГУФССП.

Его владелец предупреждён об административной ответственности в случае досрочного возобновления работы. Решение суда полностью исполнено.