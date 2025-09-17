В Екатеринбурге закрыли суши-бар и пиццерию на месяц из-за антисанитарии

Судебные приставы Орджоникидзевского района полностью приостановили работу заведения общественного питания на улице Орджоникидзе, 3. Суд принял такое решение на 30 суток после проверки, связанной с заболеванием клиента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.