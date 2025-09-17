Чем Крым интересен Белоруссии

Экспорт в любых объемах.
По словам Чегринца, Беларусь может предложить Крыму довольно широкий спектр промышленно-продуктовых товаров, которые на полуострове не производят. Взамен стране интересны крымские продукты.
«Беларусь готова в любых объемах у нас покупать сезонные фрукты и ягоды: черешню, персик, виноград. У них это не растет, и они готовы брать», — сказал Чегринец.
Сегодня речь пока идет о небольших объемах, так как «практически все, что производит Крым, уходит на внутренний рынок и ближайшие регионы», отметил он.
«Новый» Крым всем нравится.
Второй основной продукт, который Крым может предложить Белоруссии, — это туризм, сказал Чегринец.
«И к нам приезжают белорусы очень много — и организованно, и неорганизованно. И всем нравится. Особенно людям, которые приезжали в Крым при Украине, когда все было развалено, и они видят, как все поменялось», — добавил он.
Турпоток из Белоруссии в Крым после пандемии ковида уже восстановился, но он станет еще больше, когда в Крыму заработает аэропорт, считает Чегринец.
При этом те, кто сегодня едут в Крым на автомобилях, в том числе через новые регионы, могут найти здесь альтернативные варианты на любой вкус и кошелек как в части размещения, так и прочих услуг, так что «все, кто приезжают в Крым, что-то для себя находят и готовы возвращаться», сказал Чегринец.
Особые маршруты и услуги.
С турагентствами даже обсуждали создание «особых маршрутов для белорусов», отметил он.
«Допустим, Крым и Белоруссию объединяет имя Максима Богдановича. Это поэт, создатель белорусской словесности, “белорусский Пушкин”, как его называют. Он похоронен у нас в Ялте и последние годы жил в Крыму. Мы предлагали и тур по местам, где он был: Феодосия, Старый Крым, Ялта. Это вызвало интерес в Белоруссии, и может быть, такие туры будут запущены», — поделился Чегринец.
Кроме того, будут очень востребованы у белорусов туры, связанные с патриотическим воспитанием, а также православное паломничество по крымским святыням, убежден он.
«То есть много идей для привлечения белорусского туриста. Но и крымчанам интересно Белоруссию открывать. Там специфический отдых. Это страна тысячи озер, где хорошо развит этнотуризм, много разных этнодеревенек», — сказал Чегринец.
«И медицинский туризм у нас в Крыму свой, специфический: легкие лечат, люди с ДЦП к нам едут из Белоруссии. А Беларусь хорошо лечит онкологию, ЖКТ и другие направления. Поэтому нам есть чем обменяться, и работать надо», — добавил он.
Выгодный баланс.
Также, по словам Чегринца, есть большие перспективы развивать в Крыму совместные российско-белорусские предприятия, как это делается в других регионах РФ.
Обсудить возможные варианты сотрудничества крымские бизнесмены и представители власти могут уже в ближайшее время: с 29 сентября по 1 октября в Минске пройдет крупнейшая для Беларуси международная промышленная выставка «Иннопром. Беларусь», на котором особое внимание будет уделено совместным проектам, сказал он.
При этом уже через неделю стартуют «Дни Крыма в Белоруссии», которые пройдут с 23 по 26 сентября в Минске, а также впервые в Гродно, заметил Чегринец, и это тоже возможность наладить связь и договориться о выгодах.
«Надо находить варианты взаимовыгодной кооперации. И у Белоруссии покупать то, чего у нас не хватает, и предлагать свой товар. И так, чтобы сбалансированное было у нас экономическое партнерство, не было перевеса, а был баланс. Тогда это будет выгодно и Крыму, и Республике Беларусь», — заключил он.