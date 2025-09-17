Чем Крым интересен Белоруссии

При этом те, кто сегодня едут в Крым на автомобилях, в том числе через новые регионы, могут найти здесь альтернативные варианты на любой вкус и кошелек как в части размещения, так и прочих услуг, так что «все, кто приезжают в Крым, что-то для себя находят и готовы возвращаться», сказал Чегринец.