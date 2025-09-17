Швейцария продолжает покупать российское золото: импорт вырос в два раза

Согласно приведенным данным, в первом полугодии Швейцария приобрела 10,2 тонны золота из России, заплатив за это 934,7 млн долларов. По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, в физическом выражении импорт увеличился наполовину, а в денежном выражении — в два раза.