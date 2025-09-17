Ричмонд
Швейцария продолжает покупать российское золото: импорт вырос в два раза

Швейцария вдвое увеличила импорт золота из РФ в первом полугодии 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Швейцария в первом полугодии вдвое увеличила импорт золота из России. Об этом говорят данные платформы ООН Comtrade, передает РИА Новости.

Согласно приведенным данным, в первом полугодии Швейцария приобрела 10,2 тонны золота из России, заплатив за это 934,7 млн долларов. По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, в физическом выражении импорт увеличился наполовину, а в денежном выражении — в два раза.

Всего за полгода Швейцария приобрела на мировых рынках золота на 95,1 млрд долларов, что в 1,8 раза больше показателей прошлого года.

Напомним, в 2022 году Швейцария ввела запрет на прямой импорт золота из России. Однако позже появилось уточнение, что под ограничения не попадает металл, вывезенный с российской территории до введения эмбарго. Таким образом швейцарские компании продолжают закупки через третьи страны.

