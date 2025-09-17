Выход из тени: как Казахстан легализовал таксистов

Ключевым фактором стал запущенный в сентябре 2023 года пилотный проект по платформенной занятости, который стартовал с соглашения между Комитетом государственных доходов и крупнейшим агрегатором такси. По состоянию на 4 сентября 2024 года в проекте уже участвовало 14,7 тыс. водителей.