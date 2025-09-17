Началась девальвация: к чему готовиться россиянам с накоплениями в рублях

Такая стабильность позволила ему заслуженно получить статус одной из лучших валют среди развивающихся рынков, демонстрируя устойчивость и сопротивление внешним и внутренним рискам, сообщает ИА DEITA.RU.
Это свидетельствовало о достаточно сбалансированной экономической ситуации, а также о поддержке со стороны денежно-кредитной политики и спроса на рублевые активы. Однако с наступлением осени ситуация резко изменилась — рубль утратил свои ранее сильные позиции.
В начале сентября курс российской валюты снизился более чем на 4% и к 15 числу достиг 84,4 рубля за доллар, что стало серьезным сигналом ухудшения ситуации. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.
По его словам, на рубль оказывает существенное давление снижение ключевой ставки Центробанка, которое уменьшает привлекательность рублевых финансовых инструментов для инвесторов. Понижение ставки приводит к меньшей доходности по государственным облигациям и другим активам, что становится фактором оттока капитала или снижения спроса на рубль.
Кроме этого, негативные прогнозы по ценам на нефть, которые традиционно оказывают значительное влияние на российскую экономику и курс национальной валюты, создают дополнительное давление. Угроза введения новых санкций со стороны западных стран также добавляет неопределенности и усиливает риск девальвации.
В частности, возможное расширение антироссийских ограничений может спровоцировать рост скидок на российскую нефть при экспортных поставках, что приведет к снижению валютных поступлений в страну и дальнейшему ослаблению рубля.
В сложившейся ситуации инвестиционный стратег прогнозирует, что в ближайший месяц курс рубля будет постепенно снижаться, но при этом не следует ожидать резких валютных потрясений или неконтролируемой девальвации.
«Российская валюта в ближайшие 30 дней будет торговаться в диапазоне 83−90 рублей за доллар, 96,6−104,7 — за евро, а также 11,5−12,5 — за юань. Несмотря на то, что курс рубля за несколько дней достаточно существенно упал, далее возможна небольшая стабилизация или даже умеренное укрепление», — заявил Суверов.
Эксперт также подчеркнул, что снижение ключевой ставки ЦБ на 100 базисных пунктов вместо ожидаемых 200 дало рублю некоторую поддержку, замедлив тенденцию к ослаблению. Кроме того, рубль поддерживают интервенции российских финансовых властей — операции по продаже валюты, направленные на стабилизацию национальной денежной единицы, а также сокращение оттока капитала, что свидетельствует о контролируемости ситуации на валютном рынке.
Тем не менее, по мнению аналитика, справедливая рыночная стоимость рубля в текущих экономических условиях находится в диапазоне 90−95 рублей за доллар. Это означает, что в среднесрочной перспективе, учитывая все негативные факторы и давление внешних условий, курс национальной валюты будет стремиться к этой отметке.
Таким образом, в долгосрочной перспективе ожидается постепенное ослабление рубля, но без резких колебаний, при условии отсутствия существенных дополнительных шоков на международных и внутренних финансовых рынках.