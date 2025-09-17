Стало известно о будущих налоговых льготах для российских компаний в Египте

Российские предприятия получат исключительные преференции в налогообложении и тарифной политике на территории создаваемой промышленной зоны у Суэцкого канала сроком на 49 лет. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов по итогам визита российской делегации в Египет.
В ходе визита под руководством вице-премьера Алексея Оверчука с 14 по 16 сентября 2025 года состоялась масштабная бизнес-миссия с участием более 30 российских компаний. Чекушов подчеркнул, что за текущий год были согласованы все условия размещения производств на египетской территории.
Данный режим налогообложения и взимания таможенных пошлин является уникальным для российских резидентов, закреплен в межправительственном соглашении и не подлежит изменению в течение 49 лет, отметил замминистра.
Промзона будет расположена в городе Айн-Сохна на побережье Суэцкого залива. Участники миссии отметили развитую инфраструктуру территории, включающую автомобильную трассу Суэц-Хургада и железнодорожные пути. Приоритетными направлениями для размещения предприятий определены машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, фармацевтика и производство медицинских изделий.
Чекушов добавил, что Египет представляет собой стратегические ворота на африканский континент с беспошлинным режимом торговли.
