Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о будущих налоговых льготах для российских компаний в Египте

Российские предприятия получат исключительные преференции в налогообложении и тарифной политике на территории создаваемой промышленной зоны у Суэцкого канала сроком на 49 лет.

Российские предприятия получат исключительные преференции в налогообложении и тарифной политике на территории создаваемой промышленной зоны у Суэцкого канала сроком на 49 лет. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов по итогам визита российской делегации в Египет.

В ходе визита под руководством вице-премьера Алексея Оверчука с 14 по 16 сентября 2025 года состоялась масштабная бизнес-миссия с участием более 30 российских компаний. Чекушов подчеркнул, что за текущий год были согласованы все условия размещения производств на египетской территории.

Данный режим налогообложения и взимания таможенных пошлин является уникальным для российских резидентов, закреплен в межправительственном соглашении и не подлежит изменению в течение 49 лет, отметил замминистра.

Промзона будет расположена в городе Айн-Сохна на побережье Суэцкого залива. Участники миссии отметили развитую инфраструктуру территории, включающую автомобильную трассу Суэц-Хургада и железнодорожные пути. Приоритетными направлениями для размещения предприятий определены машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, фармацевтика и производство медицинских изделий.

Чекушов добавил, что Египет представляет собой стратегические ворота на африканский континент с беспошлинным режимом торговли.

Читайте также: Стало известно, что Египет планирует увеличить турпоток из РФ.

Узнать больше по теме
Суэцкий канал: от эпохи фараонов до наших дней
Суэцкий канал — искусственная судоходная артерия, которая соединяет Средиземное и Красное моря. Ее построили, чтобы сократить путь судов между Атлантическим и Индийским океанами. Канал располагается в северо-восточной части Египта и условно проводит границу между Азией и Африкой. В 2015 году у него появился второй участок.
Читать дальше