В нацпарке «Самарская Лука» незаконно захватили участок под турбазу

Оставлено в силе решение первой инстанции, обязавшей компанию ООО «Авиационные технологии» освободить самовольно занятый участок в нацпарке «Самарская Лука». Решение принял Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Об этом сообщила прокуратура.

Источник: Коммерсантъ

Проверка показала, что ООО «Авиационные технологии» незаконно захватило участок площадью более 4 га на берегу Волги. При этом необходимых документов на землю у компании не было.

На территории была построена база отдыха «Малыш», что нарушило нормы земельного законодательства. Участок находится в Рождественском лесничестве, входит в границы национального парка и относится к особо охраняемой территории. Прокуратура обратилась в суд, и арбитраж Самарской области обязал компанию освободить участок и демонтировать все постройки.

ООО «Авиационные технологии» подало апелляцию. Однако решение первой инстанции было оставлено в силе. В настоящее время турбаза «Малыш» не работает.