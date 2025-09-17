В нацпарке «Самарская Лука» незаконно захватили участок под турбазу

На территории была построена база отдыха «Малыш», что нарушило нормы земельного законодательства. Участок находится в Рождественском лесничестве, входит в границы национального парка и относится к особо охраняемой территории. Прокуратура обратилась в суд, и арбитраж Самарской области обязал компанию освободить участок и демонтировать все постройки.