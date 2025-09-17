Больничные и декретные планируют по-новому рассчитывать волгоградцам

Систему исчисления больничных и декретных планируют изменить для тех, кто трудится сразу на нескольких работодателей. Перемены будут в их пользу.
Над новыми правилами расчета работают Минтруд и СФР, подтверждает директор департамента развития социального страхования ведомства Людмила Чикмачева.
В настоящее время сотрудник, занятый в нескольких местах, получает пособие по каждому из них только если трудился в это время у одних страхователей. Если же страхователи были разные, пособие он получит только у одного страхователя — того, у которого работал на момент страхового случая. Его выбирает сам сотрудник.
Сумма, которую выплатят специалисту, зависит от среднего заработка за два предшествующих года. Но есть ограничения: на данный момент пособия по беременности и родам за 140 дней не могут быть ниже 103,3 тысяч рублей и выше 794,3 тысяч.
Чикмарева поясняет: несправедливо платить беременной, которая работает в разных местах и везде получает небольшие деньги, только учитывая заработок по одному месту работы.
Однако систему, по ее словам, поменять непросто. Необходимо учесть все нюансы, чтобы не ухудшить положение будущей мамочки.
«Рассматриваем несколько вариантов, как нам это исчислять», — отмечает директор департамента.