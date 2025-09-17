Больничные и декретные планируют по-новому рассчитывать волгоградцам

В настоящее время сотрудник, занятый в нескольких местах, получает пособие по каждому из них только если трудился в это время у одних страхователей. Если же страхователи были разные, пособие он получит только у одного страхователя — того, у которого работал на момент страхового случая. Его выбирает сам сотрудник.