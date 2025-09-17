Ричмонд
В Ростовской области начал работу дискаунтер «Эконом»

Группа «Лента» запустила в Таганроге пятый дискаунтер «Эконом» — первый магазин данного формата на юге России. Остальные четыре точки работают в Санкт-Петербурге, Рязани и Челябинске.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на директора «Экономов» Анастасию Булах.

«Нам было интересно попробовать новый формат на юге России, поэтому мы выбрали Таганрог для развития», — сообщила госпожа Булах.

По словам директора центра, общая площадь магазина составляет 4,9 тыс. кв. м, из которых 2,5 тыс. кв. м отведено под торговые залы. Для покупателей обустроена парковка на 290 машин. В торговом зале установлено 13 касс, девять из них — самообслуживания.

Размер инвестиций в проект компания не раскрывает.