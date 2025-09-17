В Ростовской области начал работу дискаунтер «Эконом»

По словам директора центра, общая площадь магазина составляет 4,9 тыс. кв. м, из которых 2,5 тыс. кв. м отведено под торговые залы. Для покупателей обустроена парковка на 290 машин. В торговом зале установлено 13 касс, девять из них — самообслуживания.