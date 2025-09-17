Ассоциация туроператоров России включила Узбекистан в топ-5 туров на Новый год для россиян

Специалисты ассоциации составили рейтинг из пяти лучших направлений для новогодних путешествий. В их числе также Санкт-Петербург, Калининград, Карелия и Великий Устюг.
По их мнению, в Узбекистан стоит ехать тем, кто хочет попасть в другую реальность, где нет зимней стужи, погрузиться в тысячелетнюю историю и встретить праздник так, как не делал этого никогда прежде.
Загадочный Восток, древние города Шелкового пути, насыщенная экскурсионная программа и невероятная гастрономия. Узбекистан предлагает совершенно иной, теплый и экзотический формат празднования Нового года. А от того — незабываемый.
Желающих призывают начать бронирование Нового года уже сегодня и приводят примеры туров:
- «Новогодние звезды над Самаркандом»;
- «Новогодние сокровища Тимуридов»;
- «Новогодние жемчужины Узбекистана».
Предложения рассчитаны на туристов 50+, молодежь и блогеров.