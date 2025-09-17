Ричмонд
Ассоциация туроператоров России включила Узбекистан в топ-5 туров на Новый год для россиян

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Ассоциация туроператоров России включила Узбекистан в топ-5 туров на Новый год для россиян, сообщает пресс-служба АТОР.

Источник: Sputnik.uz

Специалисты ассоциации составили рейтинг из пяти лучших направлений для новогодних путешествий. В их числе также Санкт-Петербург, Калининград, Карелия и Великий Устюг.

По их мнению, в Узбекистан стоит ехать тем, кто хочет попасть в другую реальность, где нет зимней стужи, погрузиться в тысячелетнюю историю и встретить праздник так, как не делал этого никогда прежде.

Загадочный Восток, древние города Шелкового пути, насыщенная экскурсионная программа и невероятная гастрономия. Узбекистан предлагает совершенно иной, теплый и экзотический формат празднования Нового года. А от того — незабываемый.

говорится в сообщении

Желающих призывают начать бронирование Нового года уже сегодня и приводят примеры туров:

  • «Новогодние звезды над Самаркандом»;
  • «Новогодние сокровища Тимуридов»;
  • «Новогодние жемчужины Узбекистана».

Предложения рассчитаны на туристов 50+, молодежь и блогеров.