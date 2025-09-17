Россиянам объяснили, чем для автомобиля чревата длительная стоянка

Длительная стоянка может стать серьезным испытанием для автомобилей, и особенно это касается технических жидкостей — моторного масла, тормозной жидкости, антифриза и топлива, которые со временем теряют свои свойства и становятся потенциальным источником будущих поломок. Автоэксперт Павел Бахарев в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие процессы происходят с автомобилем в период простоя.
По словам собеседника издания, когда машина простаивает неделями или месяцами, все внимание часто сосредоточено на аккумуляторе и внешнем виде, однако именно технические жидкости подвергаются самым серьезным изменениям, которые в дальнейшем могут повлечь за собой дорогостоящий ремонт.
Бахарев обратил внимание на то, что даже в неподвижном двигателе масло продолжает постоянно стареть. Как заметил эксперт, оно находится в постоянном контакте с металлическими поверхностями и окисляется под действием кислорода, а его защитные и смазывающие свойства снижаются. Собеседник издания предупредил, что присадки и загуститель расслаиваются, на дне картера могут оседать загрязнения. При первом запуске после простоя смазка к трущимся парам может поступить с задержкой, что вызовет повышенный износ, продолжил специалист.
Антифриз, особенно с силикатами в составе, со временем теряет способность противостоять коррозии, что особенно опасно для алюминиевых и медных деталей системы охлаждения, объяснил Бахарев. Тормозную жидкость эксперт назвал самой уязвимой из всех, подчеркнув, что она гигроскопична, то есть впитывает влагу из воздуха, даже находясь в замкнутой системе, что снижает ее температуру кипения и ухудшает работу тормозной системы.
Собеседник издания добавил, что бензин и дизельное топливо также теряют свои свойства при длительном хранении. К тому же в неполном баке образуется конденсат, который может вызвать коррозию бака и элементов топливной системы, уточнил эксперт.
