Россиянам объяснили, чем для автомобиля чревата длительная стоянка

Бахарев обратил внимание на то, что даже в неподвижном двигателе масло продолжает постоянно стареть. Как заметил эксперт, оно находится в постоянном контакте с металлическими поверхностями и окисляется под действием кислорода, а его защитные и смазывающие свойства снижаются. Собеседник издания предупредил, что присадки и загуститель расслаиваются, на дне картера могут оседать загрязнения. При первом запуске после простоя смазка к трущимся парам может поступить с задержкой, что вызовет повышенный износ, продолжил специалист.