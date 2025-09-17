Европейская страна неожиданно вдвое увеличила импорт золота из РФ

Швейцария в первой половине 2025 года увеличила закупку российского золота в денежном выражении в два раза, несмотря на действующие санкционные ограничения. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на статистические данные.
За указанный временной отрезок швейцарские импортеры приобрели 10,2 тонн российского драгоценного металла на общую сумму 934,7 миллиона долларов. В количественном выражении объем закупок подрос на 50%, а в денежном — в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Общий объем швейцарского импорта золота за шесть месяцев достиг 95,1 миллиарда долларов, что в 1,8 раза превосходит показатели 2024 года.
Главным поставщиком стали Соединенные Штаты, экспортировавшие золота на 19,2 миллиарда долларов. На второй позиции оказались Объединенные Арабские Эмираты с поставками на 17,6 миллиарда долларов, на третьей — Канада с экспортом на 4,5 миллиарда долларов. В пятерку основных поставщиков также вошли Австралия (4,4 миллиарда долларов) и Узбекистан (4,3 миллиарда долларов).
С конца июля 2025 года цена золота впервые превысила $3450 за тройскую унцию, и с начала 2025 года котировки поднялись на 25%. Также ощутимо усилилась покупательская активность со стороны центральных банков. Разные страны, в частности, развивающиеся, активно пополняют собственные золотые резервы и одновременно сокращают капиталовложения в доллар.
