Европейская страна неожиданно вдвое увеличила импорт золота из РФ

С конца июля 2025 года цена золота впервые превысила $3450 за тройскую унцию, и с начала 2025 года котировки поднялись на 25%. Также ощутимо усилилась покупательская активность со стороны центральных банков. Разные страны, в частности, развивающиеся, активно пополняют собственные золотые резервы и одновременно сокращают капиталовложения в доллар.