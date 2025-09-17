Россия арендовала у Египта участок под промзону на 49 лет

Режим налогообложения и таможенных пошлин для российских компаний, участвующих в Российской промышленной зоне (РПЗ) в Египте, имеет уникальные условия. Эти условия зафиксированы в межправительственном соглашении и остаются неизменными на протяжении 49 лет — именно такой срок аренды предоставлен для участка под зону. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
В понедельник и вторник российская делегация, возглавляемая вице-премьером Алексеем Оверчуком, посетила площадку российской промзоны в Египте. В состав делегации входили бизнесмены и представители торгово-промышленных палат.
«Зона будет располагаться в городе Айн-Сохна, который находится в Суэцком заливе Красного моря, в южной части Суэцкого канала. Это идеальное логистическое расположение», — отметил Чекушов по итогам визита.
Он подчеркнул, что все участники бизнес-миссии высоко оценили инфраструктуру и подъездные пути. Территория имеет автомобильную трассу Суэц-Хургада и железнодорожные пути, а также полностью подведённые инженерные коммуникации.
Первый земельный участок РПЗ площадью 50 гектаров расположен в северо-восточной части экономической зоны Суэцкого канала, рядом с городом Айн-Сохна. Создание РПЗ осуществляется в рамках национального проекта РФ «Международная кооперация и экспорт».
Основная цель проекта — создание промышленной инфраструктуры для российских компаний, ориентированных на экспорт, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Египтом и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран с торговыми соглашениями с Арабской Республикой Египет.