Россия арендовала у Египта участок под промзону на 49 лет

Режим налогообложения и таможенных пошлин для российских компаний, участвующих в Российской промышленной зоне (РПЗ) в Египте, имеет уникальные условия. Эти условия зафиксированы в межправительственном соглашении и остаются неизменными на протяжении 49 лет — именно такой срок аренды предоставлен для участка под зону. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Роман Чекушов.