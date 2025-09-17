Ричмонд
Зампред МФП: отпуск россиян следует продлить до 35 дней

Заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов заявил, что ведомство поддерживает инициативу об увеличении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней, сообщает ТАСС.

Чиннов сказал, что увеличение продолжительности отпуска особенно актуально с учетом, что продолжительность рабочего времени растет. Он предположил, что дополнительные дни отпуска нужны как молодым работникам, так и россиянам среднего или предпенсионного возраста.

СМИ утверждали, что инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска готовят депутаты Госдумы.

