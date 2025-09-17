«Запрет закладывать единственную квартиру и займы в валюте». Правила займов меняются в Беларуси для физлиц

В Беларуси меняются правила займов, пишет БелТА.
В частности, корректировки законопроекта об изменении законов по вопросам предоставления займов предусматривают усиление прав заемщиков в Беларуси. Например, документ сейчас запрещает предоставлять в качестве предмета залога единственное жилое помещение (дом, квартиру либо долю в совместном домовладении). Также в целях усиления роли белорусского рубля будет запрещено предоставлять займы в валюте между физлицами, за исключением близких родственников.
Еще в Беларуси запретят организациям и микрофинансовыми организациями, не зарегистрированным в установленном порядке, предоставлять займы физлицам.
И также документ предусматривает ограничения по предоставлению займов между физлицами. Например, проценты по займам до одного года ограничатся половиной размера займа. А, если заем выдается на срок, превышающий один год, то сумма процентов не сможет превышать общую сумму займа. Также и общая сумма неустойки (штрафа, пеней) не должна будет превышать половину суммы займа.
— При продлении договоров займа, которые заключены до момента вступления закона в силу, они должны быть приведены в соответствие с действующим законодательством, — прокомментировал член постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Алексей Райко.
