Крупная приморская аптечная сеть сменила владельца

Сделка завершилась 12 сентября и охватила три юридических лица: «Аванти фарма», «Фарма лайф» и «Аптека25.рф». Их прежний владелец, предприниматель Денис Беликов, сохранил доли в других своих проектах, среди которых клиника «Святая Мария» и сеть зоомагазинов DogHouse.
Точная сумма сделки не раскрывается, но эксперты оценивают ее в пределах 1,3−1,6 млрд рублей, исходя из оборота компании, который в прошлом году составил 4,1 млрд рублей. По данным AlphaRM, только за семь месяцев 2025 года продажи «Аптека25.рф» составили 2,2 млрд рублей, средняя выручка одной аптеки — 6,47 млн рублей в месяц, а средний чек — 1094 рубля.
По словам генерального директора «Риглы» Бориса Попова, компания намерена сохранить бренд и персонал сети, сосредоточившись на повышении качества работы. Ребрендинг в ближайшее время не планируется.
Эксперты отмечают, что благодаря покупке доля «Риглы» на аптечном рынке Дальневосточного федерального округа выросла с 3,2% в 2023 году до 24,2% по итогам первого полугодия 2025 года. В Приморье и, особенно, во Владивостоке позиции компании стали доминирующими: теперь сеть занимает около 34% регионального рынка и 38% в столице края.
Сделка с «Аптекой25.рф» стала продолжением активной экспансии «Риглы». За последний год компания приобрела сети в Калининграде и Поволжье, а также более чем полтысячи аптек открыла самостоятельно. На начало сентября под управлением компании уже свыше 6,3 тысячи торговых точек в 74 регионах страны.
Напомним, что за последний год это уже вторая крупная сделка на фармацевтическом рынке Приморья. Осенью 2024 года пермская сеть «Планета здоровья» приобрела крупнейшего дальневосточного игрока «Монастырев.рф», многолетнего лидера в сегменте фармрозницы.