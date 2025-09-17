Крупная приморская аптечная сеть сменила владельца

Точная сумма сделки не раскрывается, но эксперты оценивают ее в пределах 1,3−1,6 млрд рублей, исходя из оборота компании, который в прошлом году составил 4,1 млрд рублей. По данным AlphaRM, только за семь месяцев 2025 года продажи «Аптека25.рф» составили 2,2 млрд рублей, средняя выручка одной аптеки — 6,47 млн рублей в месяц, а средний чек — 1094 рубля.