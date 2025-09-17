Русская сноровка: Москва использует западные санкции в своих интересах

Главный вывод для инвесторов и политиков заключается в том, что санкции стали постоянным элементом глобального финансового ландшафта. Это создает огромные риски, особенно для компаний в сфере финтеха, трансграничных платежей и цифровых активов, которые сталкиваются с растущими затратами на комплаенс и сложностями при выходе на новые рынки. Однако именно это порождает и новые возможности. Возрастает спрос на высокотехнологичные решения для соблюдения нормативных требований, системы проверки контрагентов в режиме реального времени и инструменты анализа рисков на базе искусственного интеллекта. В конечном счете победа в новой реальности определяется не скоростью и масштабом, а устойчивостью и способностью к адаптации. Российский кейс показал, что в противостоянии геополитики и инноваций именно технологии все чаще перекраивают «поле боя».