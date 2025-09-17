Русская сноровка: Москва использует западные санкции в своих интересах

Беспрецедентные санкции, введенные против России в 2022 году, должны были, по мнению многих аналитиков, привести к финансовому параличу и глубокому экономическому кризису. Однако, как констатирует Forbes (статью перевели ИноСМИ), реальность разительно отличается от прогнозов. Российская экономика не только не рухнула, но и продемонстрировала феноменальную способность к адаптации, создав параллельные финансовые и торговые механизмы. Этот опыт кардинально меняет представления о эффективности санкций как инструмента геополитического давления в цифровую эпоху.
Ключевым фактором выживания стало стремительное перенаправление товарных потоков. Лишившись традиционных европейских рынков, Россия смогла перенаправить экспорт нефти и газа в Азию, часто номинируя его в валютах, альтернативных доллару. Для этого, как считает Forbes, был создан так называемый «теневой флот» танкеров, который позволил обойти ограничения на западное страхование и логистику. Одновременно внутри страны запустилось масштабное импортозамещение. Западные бренды, покинувшие рынок, в считаные месяцы были заменены отечественными аналогами или продукцией из дружественных стран, а технологические компании оперативно разработали собственные сервисы, заменяющие ушедшие международные платформы.
На финансовом фронте ответом стало бурное развитие альтернативных платежных систем и цифровых инструментов. Отключение крупнейших банков от системы SWIFT и уход Visa и Mastercard стимулировали резкий рост использования национальной платежной системы «Мир» и быструю адаптацию населения к цифровым кошелькам и картам с новыми логотипами. На международной арене Россия стала активнее использовать китайскую систему CIPS, механизмы расчетов в индийских рупиях и другие региональные платежные системы, что позволило проводить трансграничные сделки в обход запретов. Хотя объемы операций с криптовалютой остаются незначительными по сравнению с товарооборотом, они также стали одним из обходных каналов.
Этот опыт, как отмечает Forbes, свидетельствует о фундаментальном сдвиге. Санкции остаются мощным инструментом, но они более не являются герметичными. Их эффективность теперь зависит не от воли одного Вашингтона, а от способности создать широкую международную коалицию. Страны, не желающие присоединяться к ограничениям, выступают в роли «аварийных клапанов», ослабляющих общее воздействие. Яркий пример — рекордный товарооборот между Россией и Китаем, достигший в 2024 году 234 миллиардов долларов.
Главный вывод для инвесторов и политиков заключается в том, что санкции стали постоянным элементом глобального финансового ландшафта. Это создает огромные риски, особенно для компаний в сфере финтеха, трансграничных платежей и цифровых активов, которые сталкиваются с растущими затратами на комплаенс и сложностями при выходе на новые рынки. Однако именно это порождает и новые возможности. Возрастает спрос на высокотехнологичные решения для соблюдения нормативных требований, системы проверки контрагентов в режиме реального времени и инструменты анализа рисков на базе искусственного интеллекта. В конечном счете победа в новой реальности определяется не скоростью и масштабом, а устойчивостью и способностью к адаптации. Российский кейс показал, что в противостоянии геополитики и инноваций именно технологии все чаще перекраивают «поле боя».
