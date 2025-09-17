Белстат сказал, сколько белорусы тратят в магазинах каждый день

В целом, в январе-августе 2025-го в Беларуси розничный товарооборот увеличился на 9,2% к тому же периоду прошлого года. А вот оптовый товарооборот, наоборот, снизился на 6,7%. Товарооборот общепита при этом вырос на 5,6%.