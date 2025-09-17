Белстат сказал, сколько белорусы тратят в магазинах каждый день

В Белстате сказали, сколько белорусы тратят в магазинах каждый день.
Так, по подсчетам Белстата однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в январе-августе 2025-го составил 30 белорусских рублей. Тратить в магазинах в среднем белорусы стали больше. Год назад средний показатель составлял 26,6 белорусского рубля.
Таким образом спустя год ежедневные траты белорусов в магазинах выросли на 12,78%.
В целом, в январе-августе 2025-го в Беларуси розничный товарооборот увеличился на 9,2% к тому же периоду прошлого года. А вот оптовый товарооборот, наоборот, снизился на 6,7%. Товарооборот общепита при этом вырос на 5,6%.
Тем временем правила займов меняются в Беларуси для физлиц: «Запрет закладывать единственную квартиру и займы в валюте».
Еще ответственность за использование беспилотников ужесточится в Беларуси.
Также Нацбанк может отменить запрет на прием старых долларов из-за плесени в ультрафиолете.