В Грузии неожиданно заявили, что долги перед РФ полностью погашены

Грузия окончательно расплатилась по внешним обязательствам перед Россией, сообщают в Министерстве финансов страны со ссылкой на свежие данные, опубликованные в отчетах ведомства.
В документах впервые напротив графы задолженности перед Россией стоит прочерк. Еще в предыдущие месяцы сумма долга составляла около четырех миллионов долларов. Последнее изменение показателя фиксировалось в феврале, когда размер обязательств сократился почти вдвое — с приблизительно восьми миллионов до четырех миллионов долларов.
По информации Минфина, в августе 2024 года долг перед Россией был значительно выше и оценивался в почти восемь миллионов долларов, а за год до этого достигал 11,6 миллиона. Если обратиться к данным 2003 года, то тогда задолженность перед Россией доходила до 157 миллионов долларов, после чего ежегодно уменьшалась на несколько миллионов, демонстрируя устойчивую тенденцию к снижению.
Общий внешний долг Грузии к концу августа 2024 года составил 9,09 миллиарда долларов, что на 50 миллионов меньше, чем месяцем ранее. Основным кредитором на сегодняшний день является Франция, сумма обязательств перед которой достигла 850,9 миллиона долларов. В то же время Грузия в августе полностью закрыла долги перед Арменией и Азербайджаном, размеры которых ранее не превышали одного миллиона долларов.
