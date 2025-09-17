В Грузии неожиданно заявили, что долги перед РФ полностью погашены

По информации Минфина, в августе 2024 года долг перед Россией был значительно выше и оценивался в почти восемь миллионов долларов, а за год до этого достигал 11,6 миллиона. Если обратиться к данным 2003 года, то тогда задолженность перед Россией доходила до 157 миллионов долларов, после чего ежегодно уменьшалась на несколько миллионов, демонстрируя устойчивую тенденцию к снижению.