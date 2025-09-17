Минтруда: средняя пенсия выросла до 980 рублей в Беларуси

В ведомстве напомнили, что в Беларуси трудовая пенсия увеличивается у каждого пенсионера на разную сумму. Это зависит от продолжительности стажа и величины зарплаты, которые учитывались при исчислении пенсии, и установленных доплат к основной пенсии.