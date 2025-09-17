Ричмонд
Минтруда: средняя пенсия выросла до 980 рублей в Беларуси

Минтруда назвало размер средней пенсии в Беларуси в сентябре 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси средний размер пенсии по возрасту в сентябре составил 980 белорусских рублей, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Напомним, в Беларуси трудовая пенсия выросла с 1 сентября.

Повысились все виды трудовых пенсий, в том числе увеличилась пенсия по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

В ведомстве напомнили, что в Беларуси трудовая пенсия увеличивается у каждого пенсионера на разную сумму. Это зависит от продолжительности стажа и величины зарплаты, которые учитывались при исчислении пенсии, и установленных доплат к основной пенсии.

Также Белстат сказал, сколько белорусы тратят в магазинах каждый день.

Тем временем правила займов меняются в Беларуси для физлиц: «Запрет закладывать единственную квартиру и займы в валюте».

Еще ответственность за использование беспилотников ужесточится в Беларуси.