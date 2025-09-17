Беларусь и Египет договорились об активизации диалога в биржевой сфере

Переговоры с производителями и потребителями этих товаров проведены как в рамках форума, так и на полях 37-й международной сельскохозяйственной выставки «Сахара», которая проходила в Каире 14—16 сентября . В частности, о намерении выставлять свою продукцию на торги БУТБ заявили участвовавшие в выставке «Сахара» производители полимерной пленки и упаковки, а также семян зернобобовых культур, в то время как интерес к закупкам сухого молока, сыворотки и сливок через биржу проявили два крупных египетских импортера продуктов питания.