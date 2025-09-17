Ричмонд
Беларусь и Египет договорились об активизации диалога в биржевой сфере

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Построить электронный торговый мост между Беларусью и Египтом, увеличить взаимный товарооборот и активизировать диалог по всему спектру направлений биржевого сотрудничества — такие договоренности достигнуты в ходе визита делегации Белорусской универсальной товарной биржи в Каир, где состоялся Белорусско-Египетский деловой форум по вопросам развития трансграничной биржевой торговли. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Источник: БЕЛТА

В мероприятии, организованном при поддержке Федерации египетских торговых палат и посольства Беларуси в Египте, приняли участие около 30 представителей египетского бизнеса. По результатам форума определены перспективные точки роста в части импорта и экспорта товаров через белорусскую биржевую площадку. Так, из Беларуси на египетский рынок планируется поставлять молочную продукцию, кормовые добавки, льняное волокно и пиломатериалы. В свою очередь Египет готов экспортировать в Беларусь фруктовое пюре, соковые концентраты, полимерные изделия и семена сельскохозяйственных культур.

Переговоры с производителями и потребителями этих товаров проведены как в рамках форума, так и на полях 37-й международной сельскохозяйственной выставки «Сахара», которая проходила в Каире 14—16 сентября. В частности, о намерении выставлять свою продукцию на торги БУТБ заявили участвовавшие в выставке «Сахара» производители полимерной пленки и упаковки, а также семян зернобобовых культур, в то время как интерес к закупкам сухого молока, сыворотки и сливок через биржу проявили два крупных египетских импортера продуктов питания.

Оказывать содействие БУТБ в информировании египетских деловых кругов о возможностях применения биржевых инструментов, в том числе путем проведения онлайн- и офлайн-семинаров, будет посольство Беларуси в Египте. Это подтвердил глава белорусской дипмиссии Евгений Соболевский во время встречи с делегацией БУТБ. Стороны также договорились о регулярном обмене аналитическими данными по белорусскому и египетскому рынкам и координации работы по продвижению экспорта выпускаемой в Беларуси продукции.

Кроме того, обозначен перспективный вектор взаимодействия БУТБ с Федерацией египетских торговых палат. Речь идет об использовании имеющейся у этой организации широкой сети деловых контактов для привлечения на белорусскую электронную платформу субъектов малого и среднего предпринимательства Египта и обеспечении их верификации. При этом федерация будет рекомендовать БУТБ представителям египетского делового сообщества в качестве единого окна для работы на товарном рынке Беларуси и Евразийского экономического союза.

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ — одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция — содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.