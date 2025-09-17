Башкирия получит почти 50 млн на поддержку предпринимателей-экспортеров

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2025 году 1,5 млрд рублей на организацию работы центров поддержки экспорта, которые помогают бизнесу развивать международные связи.
Как стало известно «Башинформу» после изучения документа, финансирование получат 75 регионов. Согласно распоряжению, Башкирии выделят более 49,8 млн рублей.
Деньги в рамках федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», который входит в состав нового национального проекта «Международная кооперация и экспорт», выделят из резервного фонда правительства. Благодаря такой финансовой поддержке до конца 2025 года предполагается заключить экспортные контракты с участием 1,1 тысячи малых и средних предприятий.