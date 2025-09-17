Башкирия получит почти 50 млн на поддержку предпринимателей-экспортеров

Деньги в рамках федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», который входит в состав нового национального проекта «Международная кооперация и экспорт», выделят из резервного фонда правительства. Благодаря такой финансовой поддержке до конца 2025 года предполагается заключить экспортные контракты с участием 1,1 тысячи малых и средних предприятий.