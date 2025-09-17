Ричмонд
В Омске продают дом-куб с дизайнерским ремонтом за 15 миллионов

Двухэтажное здание в тихом центре города оценили почти в 15 млн рублей.

Источник: Без источника

В Омске выставили на продажу необычное отдельно стоящее здание по адресу ул. 20 лет РККА, 13/4. Новый объект расположен в тихом центре города, недалеко от СКК имени Блинова. По обещаниям автора объявления, в эксплуатацию здание будет введено в январе 2026 года.

Общая площадь здания составляет 72 кв. метра, оно построено в два этажа. Дом имеет вид куба. Внутри — дизайнерский ремонт, тёплый пол, итальянская и немецкая сантехника, лестница из массива красного дерева. Также установлены видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация.

Цена объекта — 14 970 000 рублей, но с возможностью торга при осмотре.

