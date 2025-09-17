В Омске продают дом-куб с дизайнерским ремонтом за 15 миллионов

В Омске выставили на продажу необычное отдельно стоящее здание по адресу ул. 20 лет РККА, 13/4. Новый объект расположен в тихом центре города, недалеко от СКК имени Блинова. По обещаниям автора объявления, в эксплуатацию здание будет введено в январе 2026 года.