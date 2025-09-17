Лукашенко собрал 56 человек, чтобы обсудить прошлое, настоящее и будущее Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет совещание, чтобы обсудить прошлое и будущее Беларуси, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, сообщается, что 17 сентября в Минске пройдет большой разговор с президентом о единстве.
Напомним, 17 сентября Беларусь отмечает День народного единства: в 1939 году произошло воссоединение белорусского народа.
И мы писали, что белорусский лидер сказал, что позволило белорусам стать хозяевами на своей земле, в поздравлении с Днем народного единства 17 сентября.
Также в этот день глава республики проведет встречу с идеологическим активом Беларуси, историками и экспертами.
— 56 участников обсудят прошлое, настоящее и будущее страны, — сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Кроме того, Александр Лукашенко сказал, кто формирует мировоззрение белорусских детей.
