Лукашенко собрал 56 человек, чтобы обсудить прошлое, настоящее и будущее Беларуси

Лукашенко собрал 56 человек, чтобы обсудить прошлое, настоящее и будущее.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет совещание, чтобы обсудить прошлое и будущее Беларуси, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, сообщается, что 17 сентября в Минске пройдет большой разговор с президентом о единстве.

Напомним, 17 сентября Беларусь отмечает День народного единства: в 1939 году произошло воссоединение белорусского народа.

И мы писали, что белорусский лидер сказал, что позволило белорусам стать хозяевами на своей земле, в поздравлении с Днем народного единства 17 сентября.

Также в этот день глава республики проведет встречу с идеологическим активом Беларуси, историками и экспертами.

— 56 участников обсудят прошлое, настоящее и будущее страны, — сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, кто формирует мировоззрение белорусских детей.

Тем временем Минтруда сказало, что средняя пенсия выросла до 980 рублей в Беларуси.

