Хабаровский край экспортировал в Китай 51 тонну палочек для еды

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора с начала 2025 года оформило на экспорт в Китай более 2,9 тысячи тонн деревянных палочек для еды. Продукция произведена предприятиями Приморского и Хабаровского краев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщает ведомство, через приморские контрольные посты прошло 110 партий палочек, включая 108 партий из Дальнереченского, Красноармейского и Пожарского округов Приморья (2,9 тысячи тонн) и две партии из Хабаровского края (51 тонна). Нарушений фитосанитарных требований не выявлено.
Кроме того, дополнительно были переоформлены сертификаты на 1,8 тысячи тонн палочек из Томской и Новгородской областей, а также из Республики Татарстан. Экспортная продукция соответствует требованиям Китая как страны-импортера. Россельхознадзор обеспечил фитосанитарный контроль всех партий.