Хабаровский край экспортировал в Китай 51 тонну палочек для еды

Кроме того, дополнительно были переоформлены сертификаты на 1,8 тысячи тонн палочек из Томской и Новгородской областей, а также из Республики Татарстан. Экспортная продукция соответствует требованиям Китая как страны-импортера. Россельхознадзор обеспечил фитосанитарный контроль всех партий.