Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский край экспортировал в Китай 51 тонну палочек для еды

Нарушений фитосанитарных требований не выявлено.

Источник: Комсомольская правда

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора с начала 2025 года оформило на экспорт в Китай более 2,9 тысячи тонн деревянных палочек для еды. Продукция произведена предприятиями Приморского и Хабаровского краев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщает ведомство, через приморские контрольные посты прошло 110 партий палочек, включая 108 партий из Дальнереченского, Красноармейского и Пожарского округов Приморья (2,9 тысячи тонн) и две партии из Хабаровского края (51 тонна). Нарушений фитосанитарных требований не выявлено.

Кроме того, дополнительно были переоформлены сертификаты на 1,8 тысячи тонн палочек из Томской и Новгородской областей, а также из Республики Татарстан. Экспортная продукция соответствует требованиям Китая как страны-импортера. Россельхознадзор обеспечил фитосанитарный контроль всех партий.