В Кабуле открыли узбекско-афганское СП — чем оно будет заниматься

В Кабуле совместно с афганской компанией «Khan Daqiq Trading» создано совместное предприятие ООО «Sogdiana Trans».
Компания займется автомобильными грузоперевозками по маршруту Кабул — Мазари-Шариф.
Затем из Мазари-Шарифа товары будут отправлять по железной дороге в Узбекистан, Россию, Казахстан, Беларусь и страны Балтии.
Афганская сторона выразила благодарность президенту Узбекистана и руководству АО «Узбекистон темир йуллари» за возможности, созданные для предпринимателей в «Год охраны окружающей среды и “зеленой экономики”.
В свою очередь посол Узбекистана в Афганистане Ойбек Усманов отметил, что созданное СП имеет большое значение для расширения сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта, логистики, торговли, промышленности и других областях.