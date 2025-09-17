Ричмонд
В Кабуле открыли узбекско-афганское СП — чем оно будет заниматься

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Кабуле открыли узбекско-афганское транспортное предприятие, сообщает ИА «Дунё».

Источник: ИА "Дунё"

В Кабуле совместно с афганской компанией «Khan Daqiq Trading» создано совместное предприятие ООО «Sogdiana Trans».

говорится в сообщении

Компания займется автомобильными грузоперевозками по маршруту Кабул — Мазари-Шариф.

Затем из Мазари-Шарифа товары будут отправлять по железной дороге в Узбекистан, Россию, Казахстан, Беларусь и страны Балтии.

Афганская сторона выразила благодарность президенту Узбекистана и руководству АО «Узбекистон темир йуллари» за возможности, созданные для предпринимателей в «Год охраны окружающей среды и “зеленой экономики”.

В свою очередь посол Узбекистана в Афганистане Ойбек Усманов отметил, что созданное СП имеет большое значение для расширения сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта, логистики, торговли, промышленности и других областях.