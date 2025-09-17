Разрыв зарплат в Петербурге впервые превысил 240 тысяч рублей

Разница составляет 243 тысячи рублей или 6,6 раза.
Для сравнения: в среднем по России зарплатный разрыв — 7,5 раза (от 31,1 тысячи до 233,2 тысячи рублей), а в Москве — рекордные 8,7 раза. Там наиболее высокооплачиваемые сотрудники зарабатывают около 441,6 тысячи рублей, в то время как нижняя квинтиль — около 50,8 тысячи.
Эксперты отмечают, что в обеих столицах сосредоточены головные офисы крупных компаний, где трудятся высокооплачиваемые топ-менеджеры и IT-специалисты. При этом бюджетники и рабочие профессий получают куда скромнее.
Отметим, медианная зарплата в Петербурге превышает 85 тысяч рублей. Топ-менеджеры и айтишники могут рассчитывать на доходы свыше 150 тысяч рублей, а в отдельных случаях — более полумиллиона. Самые низкие медианные зарплаты фиксируются в сфере образования — около 64 тысячи рублей.
По словам экспертов, такой разрыв объясняется разной структурой доходов: управленцы и IT-сотрудники получают не только оклад, но и бонусы, опционы и дополнительные льготы, тогда как бюджетники ограничены ставкой и возможностями регионального финансирования.
