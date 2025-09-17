Ричмонд
В мэрии Омска опровергли, что мост у Телецентра «сгнил на 90%»

Ранее на мосту действительно нашли дефекты, но не настолько масштабные.

Источник: Om1 Омск

В СМИ распространили информацию о плохом состоянии моста 60-летия ВЛКСМ. Сообщалось, что объект якобы «прогнил на 90%». Однако в администрации Омска пояснили, что эта информация не соответствует действительности.

«Информация о том, что конструкции моста “прогнили на 90%”, не соответствует действительности. Речь идёт о коррозии металла на отдельных его участках. Этот и другие скрытые дефекты были обнаружены ещё в апреле в ходе дополнительного обследования конструкций», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В апреле директор БУ г. Омска «Управление капитального строительства» Алексей Суховеев сообщил, что были выявлены дефекты конструкций мостового сооружения, которые потребуют дополнительных работ. Основная проблема связана с коррозией ортотропной плиты, особенно в районе балластного корыта, где местами повреждения достигают 90% толщины металла.

В администрации также отметили, что все дополнительные работы уже ведутся параллельно с плановым ремонтом. Именно поэтому были скорректированы сроки перезапуска движения транспорта с одной половины моста на другую. Однако общий срок завершения ремонта остаётся неизменным — октябрь 2026 года.