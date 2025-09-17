В мэрии Омска опровергли, что мост у Телецентра «сгнил на 90%»

«Информация о том, что конструкции моста “прогнили на 90%”, не соответствует действительности. Речь идёт о коррозии металла на отдельных его участках. Этот и другие скрытые дефекты были обнаружены ещё в апреле в ходе дополнительного обследования конструкций», — сообщили в пресс-службе мэрии.