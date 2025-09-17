Штрафы за уличную торговлю во Владивостоке могут вырасти в несколько раз

Власти Владивостока предложили повысить штрафы за торговлю на улицах вне торговых объектов. Для граждан они увеличатся от трёх до шести раз, для должностных лиц — примерно в три раза, сообщает ИА PrimaMedia. Соответствующее постановление главы города опубликовано на официальном сайте мэрии.