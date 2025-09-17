Штрафы за уличную торговлю во Владивостоке могут вырасти в несколько раз

Власти Владивостока предложили повысить штрафы за торговлю на улицах вне торговых объектов. Для граждан они увеличатся от трёх до шести раз, для должностных лиц — примерно в три раза, сообщает ИА PrimaMedia. Соответствующее постановление главы города опубликовано на официальном сайте мэрии.
Документ внесен на рассмотрение в Думу города. Он предлагает городским депутатам обратиться к своим коллегам из ЗСПК для изменения закона об административных правонарушениях в Приморском крае в отношении несанкционированной торговли.
Согласно постановлению, для граждан штрафы увеличат с 500−1500 рублей до 3000−5000 рублей, а для должностных лиц — с 3000—5000 рублей до 10000−15000 рублей.
Изменения касаются случаев торговли на территории общего пользования, не относящихся к розничным рынкам, ярмаркам, выставкам, развозной или разносной торговле, а также продаже через автоматы.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.