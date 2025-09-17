ВВП Беларуси с начала года вырос на 1,6%

Объем ВВП в текущих ценах составил 180,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января — августа 2024 года.
Индекс-дефлятор ВВП страны за восемь месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду 2024-го составил 112,3%.
Согласно прогнозам ЕАБР, ВВП Беларуси в текущем году покажет рост в 2,6%. Специалисты банка отметили замедление роста в ряде отраслей белорусской экономики, однако, как подчеркнули в ЕАБР, это связано с замедлением экономического роста в мире.
Валовый внутренний продукт отражает рыночную стоимость товаров и услуг, которые производят все отрасли экономики на территории страны.