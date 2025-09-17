ВВП Беларуси с начала года вырос на 1,6%

Согласно прогнозам ЕАБР, ВВП Беларуси в текущем году покажет рост в 2,6%. Специалисты банка отметили замедление роста в ряде отраслей белорусской экономики, однако, как подчеркнули в ЕАБР, это связано с замедлением экономического роста в мире.