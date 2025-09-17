Роспатент отказал Renault в регистрации товарного знака Reno для торговли в РФ

Автоконцерн Renault покинул российский рынок во второй половине мая 2022 года. Свою долю в «АвтоВАЗе» французы продали институту НАМИ, а московский завод компании (в настоящее время «Москвич») был передан правительству Москвы за символическую стоимость в 1 рубль, но опционом на обратный выкуп в течение 6 лет. Renault не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство. Этот завод под возрожденным брендом «Москвич» и при поддержке китайской JAC был перезапущен в апреле 2023 года. Автомобили собираются на полностью автоматизированной линии длиной 480 метров.