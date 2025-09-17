Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тотальные проверки автобусов проходят в Екатеринбурге

Рано утром 17 сентября в Екатеринбурге началась тотальная проверка автобусов.

Рано утром 17 сентября в Екатеринбурге начались тотальные проверки общественного транспорта.

Автоинспекторы проверяют соответствие конструкции транспортного средства требованиям технического регламента, наличие лицензии и путевой документации, прохождение техосмотра и др.

Уже зафиксированы многочисленные нарушения со стороны перевозчиков.

«В утреннее время при контроле за дорожным движением всего за пару часов выявлено уже 24 нарушения водителями автобусов. Наиболее частое правонарушение — техническая неисправность общественного транспорта», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Екатеринбургу.

Проверки будут проходить с 17 по 19 сентября.