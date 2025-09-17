Тотальные проверки автобусов проходят в Екатеринбурге

Рано утром 17 сентября в Екатеринбурге начались тотальные проверки общественного транспорта.
Автоинспекторы проверяют соответствие конструкции транспортного средства требованиям технического регламента, наличие лицензии и путевой документации, прохождение техосмотра и др.
Уже зафиксированы многочисленные нарушения со стороны перевозчиков.
«В утреннее время при контроле за дорожным движением всего за пару часов выявлено уже 24 нарушения водителями автобусов. Наиболее частое правонарушение — техническая неисправность общественного транспорта», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Екатеринбургу.
Проверки будут проходить с 17 по 19 сентября.