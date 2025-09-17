Тотальные проверки автобусов проходят в Екатеринбурге

«В утреннее время при контроле за дорожным движением всего за пару часов выявлено уже 24 нарушения водителями автобусов. Наиболее частое правонарушение — техническая неисправность общественного транспорта», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Екатеринбургу.