Завод «Омский каучук» работает в режиме НМУ

По сегодняшний день остановлены процессы налива химической продукции в железнодорожные цистерны, также исключена промывка цистерн. В лаборатории предприятия приостановлены работы по проведению анализов. В цехе по приему и хранению продукции запрещена продувка и прочистка резервуаров, а также прием и слив химической продукции. Кроме того, на границе жилой зоны усилен лабораторный контроль воздуха.