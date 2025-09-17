Завод «Омский каучук» работает в режиме НМУ

В связи с этим завод «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») усилил контроль за качеством атмосферного воздуха на границе своей санитарно-защитной зоны, также предприятие снизило производительность технологического оборудования на производственной площадке.
По сегодняшний день остановлены процессы налива химической продукции в железнодорожные цистерны, также исключена промывка цистерн. В лаборатории предприятия приостановлены работы по проведению анализов. В цехе по приему и хранению продукции запрещена продувка и прочистка резервуаров, а также прием и слив химической продукции. Кроме того, на границе жилой зоны усилен лабораторный контроль воздуха.
Все мероприятия, реализуемые компанией в режиме работы в НМУ в регионе, согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области.
Ежедневно собственная аккредитованная лаборатория «Омского каучука» проводит замеры возможных выбросов предприятия. Результаты мониторинга ГК «Титан» регулярно публикует на официальном сайте и в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
Сергей Иванилов, генеральный директор завода «Омский каучук»:
«Завод “Омский каучук” придерживается высоких экологических стандартов и ведет строгий контроль воздуха в зоне своей ответственности. Компания реализует поэтапную модернизацию и техническое перевооружение действующих производств, что позволяет планомерно снижать нагрузку на атмосферу за счет использования в работе современного оборудования».